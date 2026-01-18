Buz gibi havaya aldırmadan 1300 rakımlık alanda yüzdüler

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyünde 10’uncu Kış Yüzme Şenliği, denizden 1300 metre yükseklikte gerçekleşti. Kaçkar Dağı eteklerindeki etkinliğe, Rize ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi katıldı.

60 kişi, kar yağışı altında kısmen buz tutmuş göle girerken, diğer katılımcılar da yüzenleri izleyip, o anları kayıt altına aldı. Sudan çıkanlar, ateş başında horon oynayarak ısınmaya çalıştı.

"500 KİŞİ KATILDI AMA 60 KİŞİ SUYA GİRDİ"

Etkinliği organize eden doğa aktivisti Hasan Önder, "10’uncu Kış Yüzme Şenliğini, Fırtına vadisinin doğu kolu olan Deremezra’da yaptık. 500 kişi katıldı ama 60 kişi suya girdi. Buz gibi suya girip, dünyanın en organik çayıyla ısındılar" dedi.

"ŞU AN KENDİMİN DE DELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Etkinlik için İzmir’den gelen Ekin Atar da "Çok heyecanlıydı. Özellikle bu etkinlik için geldim. Her yıl gelen arkadaşım teşvik etti. Onun sayesinde keşfetmiş olduk. Çok hoştu. O girince deli olduğunu düşünüyordum, şu an kendimin de deli olduğunu düşünüyorum. Bir daha olsa girerim. Bence herkes yapmalı hayata bir kez geliyoruz. Gençken denemek lazım" ifadelerini kullandı.

"GİRDİĞİMDE NEFESİM KESİLDİ"

Pelin Şaşmaz ise "15 yaşındayım. İlk defa katılıyorum. Girdiğimde nefesim kesildi. Su soğuktu. Resmen cildim acıdı. Bence güzeldi. Deneyimlenmesi gereken bir şey. Tavsiye ederim. Babamlar 3 senedir geliyordu bende ilk defa katıldım denemek istedim" ifadelerini kullanıldı.

"İSTANBUL’DAN SIRF BU ETKİNLİK İÇİN GELDİM"

İstanbul’dan gelen İrfan Önder de "Su güzeldi. Yörenin bu kadar karla kaplı olduğu yerde turizmle şenlenmesine çok mutlu oluyorum. Ben bu zamana kadar 7 kez suya girdim. 3 tanesini kaçırdım. İstanbul’dan sırf bu etkinlik için geldim. Şu an ayaklarım çıplak, alıştıktan sonra hiçbir şey olmuyor" diye konuştu.

"VÜCUDUMDA YANMA OLDUĞU İÇİN FAZLA BEKLEYEMEDİM"

Suya giren Ali Banko ise "Su çok soğuk ve keskindi. Hava dışarıda ılıman ama su çok soğuktu. Bu yıl ilk defa giriyorum. İçeride yaklaşık 2 dakika durabildim. Vücudumda yanma olduğu için fazla bekleyemedim çıktım" dedi.