Büyükşehir’in polis eşliğinde tahliye girişimine tepki!

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi arasında, park içerisinde bulunan bir yapının kullanımına ilişkin devam eden yetki anlaşmazlığında bugün gerilim dolu anlar yaşandı.

Yenihisar Spor Kulübü’nün kullanımından çıktıktan sonra resmi olarak Didim Belediyesi'ne devredilen ve o zamandan beri halk kütüphanesi ve belediye hizmet alanı olarak kullanılan yapının Yapı Kullanım Belgesi de Didim Belediyesi’ne ait bulunuyor.

BÜTÜKŞEHİR EKİPLERİ TAHLİYE ETMEYE KALKIŞTI

Ancak, Didim Belediyesi’nin daha önce aldığı yürütmeyi durdurma kararına karşın, Büyükşehir ekiplerinin “kulüp alanı” gerekçesiyle tahliye başlatması hem kamuoyu hem de belediye yönetimi tarafından tepki ile karşılandı.

Büyükşehir ekiplerinin tahliye girişimine çevrede bulunan vatandaşlar engel olmaya çalıştı.

Kütüphanenin öğrenciler ve aileler tarafından yoğun şekilde kullanıldığını söyleyen vatandaşlar, mahkeme kararına rağmen böyle bir adım atılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bazı vatandaşların tahliye işlemini görüntüleyerek sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği de görüldü.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI GENCAY, TAHLİYE SÜRECİNE MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerinin bölgede bulunması üzerine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay olay yerine giderek tahliye sürecine müdahale etti.

Burada yaptığı açıklamada Gençay, “Burada yıllardır emek veren insanlar var. Sadece birkaç satırla ‘buradan çıkın, biz başkasına vereceğiz’ denilemez. Kütüphaneyi boşaltmaya kalkıyorlar. Yapı Yenihisar Spor Kulübü’ne aitmiş gibi gösteriliyor ama elimizde resmi yapı kullanma belgemiz var. Burası Didim Belediyesi’ne ait bir mülkiyettir. İçeride Didim Belediyesi’ne ait eşyalar var. Kulüp binayı teslim etti, her şey resmi ve usulüne uygun. Biz burada halka hizmet ediyoruz, kimseye karşı usulsüz bir eylemde bulunmadık. Ancak Büyükşehir’in yanlış uygulamaları hem Didim Belediyesi’ni hem de halkımızı mağdur etmektedir. Bu şekilde oyunlarla Didim’e ihanet ettirmeyiz, ettiremeyecekler. Didimlilere zulmetmelerine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi’nin hizmet alanlarının hukuksuz işlemlerle ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Hatice Gençay'a olay yerinde bulunan vatandaşlar destek oldu.