Büyük ikramiye üç kişiye çıktı! İlleri açıklandı

2026 yılına özel Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tamamlanırken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte amorti rakamları da belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yılın amorti rakamları 2 ve 8 olarak belirlendi. Biletinin son hanesi bu rakamlardan biriyle bitenler, bilet bedeli kadar ikramiye kazanma hakkı elde etti.