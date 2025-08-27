Butlan davası için 'parti yönetilmek zorunda' dediği iddia edilen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında basına yansıyan kurultay davası iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” dediği şeklindeki iddialara yanıt verdi. tv100 ekranlarında gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla mesaj ileten Kılıçdaroğlu, kendisine atfedilen bu tür açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları dışında yapılan yorum ve haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bana yakın kaynak diye bir şey yok, böyle bir şeye ihtiyacım da yok” dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu şekilde:
"Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler.
Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin."
NE OLMUŞTU?
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifası ve AKP’ye geçişiyle başlayan sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduğu öne sürüldü.
tv100’de Hande Aydemir’in sunduğu Şimdi Konuşalım programında aktarılan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, eski genel başkanın Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan ve ardından gelen istifalar zincirini “iyi görüntü verilmedi” şeklinde yorumladığını aktardı.
Kılıçdaroğlu’nun, bazı büyükşehir belediyeleriyle ilgili sorun olduğuna dair duyumlar aldığını da dile getirdiği iddia edildi.
Öte yandan CHP’de süren kurultay davasına da değinen Kılıçdaroğlu’nun kurultay iptal edilirse, "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünü dile getirdiği belirtildi.
tv100’deki programda Kılıçdaroğlu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor."
Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 2023'teki kurultayın ilişkin açılan davayı da basından takip ettiği, dosya ile özel olarak ilgilenmediği iddia edildi.
“KILIÇDAROĞLU’NU EN ÇOK ÜZEN ŞEY”
Programda, Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünde" olduğu öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların, "Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse 'Özel’le görüşürüm' diyor. Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması" dediği öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu 'kurultay davasını' işaret etti: Parti mutlaka yönetilmek zorunda