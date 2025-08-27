Butlan davası için 'parti yönetilmek zorunda' dediği iddia edilen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında basına yansıyan kurultay davası iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” dediği şeklindeki iddialara yanıt verdi. tv100 ekranlarında gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla mesaj ileten Kılıçdaroğlu, kendisine atfedilen bu tür açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları dışında yapılan yorum ve haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bana yakın kaynak diye bir şey yok, böyle bir şeye ihtiyacım da yok” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu şekilde:

"Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler.

Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin."