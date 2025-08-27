Kılıçdaroğlu 'kurultay davasını' işaret etti: Parti mutlaka yönetilmek zorunda

Yayınlanma:
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun kurultay davası iptal edilmesi ihtimaline ilişkin “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” dediği iddia edildi.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifası ve AKP’ye geçişiyle başlayan sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduğu öne sürüldü.

tv100’de Hande Aydemir’in sunduğu Şimdi Konuşalım programında aktarılan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, eski genel başkanın Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan ve ardından gelen istifalar zincirini “iyi görüntü verilmedi” şeklinde yorumladığını aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun, bazı büyükşehir belediyeleriyle ilgili sorun olduğuna dair duyumlar aldığını da dile getirdiği iddia edildi.

Öte yandan CHP’de süren kurultay davasına da değinen Kılıçdaroğlu’nun kurultay iptal edilirse, "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünü dile getirdiği belirtildi.

tv100’deki programda Kılıçdaroğlu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor."

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 2023'teki kurultayın ilişkin açılan davayı da basından takip ettiği, dosya ile özel olarak ilgilenmediği iddia edildi.

“KILIÇDAROĞLU’NU EN ÇOK ÜZEN ŞEY”

Programda, Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünde" olduğu öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların, "Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse 'Özel’le görüşürüm' diyor. Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması" dediği öne sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

