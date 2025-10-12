Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bursa-İnegöl kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Ekipler, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan bir araçta uyuşturucu satışı yaptıkları esnada A.D. ve M.E'yi yakaladı.

Evde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dedilerEvde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dediler

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 22,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucu paketlemede kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:AA

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Türkiye
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kimliği belli oldu
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kimliği belli oldu
Kocaeli'de zincirleme kaza: Biri çocuk 5 yaralı
Kocaeli'de zincirleme kaza: Biri çocuk 5 yaralı
Alanya'da korkutan yangın! Villalara ilerledi
Alanya'da korkutan yangın! Villalara ilerledi