Bursa’da otomobil ağaca çarptı: 4 genç yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşları 18 ile 23 arasında değişen dört genç yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

KONTROLÜ KAYBETTİ AĞACA ÇARPTI

Olay, gece saat 23.00 sıralarında, 23 yaşındaki Bedriye Ö.'nün kullandığı 16 BYT 453 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. Araç yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

DÖRT GENÇ YARALANDI

Kazada, sürücü Bedriye Ö. ile birlikte araçta bulunan 23 yaşındaki Kadriye P., 21 yaşındaki Sidar P. ve 18 yaşındaki Edanur P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan dört yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

