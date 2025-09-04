Bursa'da ormanlık alan alevlere teslim oldu

Bursa'da ormanlık alan alevlere teslim oldu
Yayınlanma:
Bursa Orhaneli'nde orman yangını çıktı. Yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'da, Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

bursada-orman-yangini-897308-266612.jpg

bursada-orman-yangini-897309-266612.jpg

bursada-orman-yangini-897310-266612.jpg

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

