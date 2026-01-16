Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yaralandı

Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yaralandı
Yayınlanma:
Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan yolcu yaralandı.

Bursa’da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda bulunan kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.00 civarında Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi.

motosiklet-ile-otomobil-carpisti-2-yara-1117533-331816-1.jpg

MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Caddede ilerlemekte olan 17 yaşındaki A.H.’nin kullandığı 16 MC 7200 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerlemekte olan 25 yaşındaki İbrahim G.'nin kullandığı 16 LJ 211 plakalı otomobille çarpıştı.

Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 kişiyi yaraladıAlkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 kişiyi yaraladı

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

motosiklet-ile-otomobil-carpisti-2-yara-1117530-331816.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü A.H.’nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

