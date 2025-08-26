Burdur'u ayağa kaldıracak keşif: 3'üncülüğe taşıyacak

Burdur'u ayağa kaldıracak keşif: 3'üncülüğe taşıyacak
Burdur'u ayağa kaldıracak keşif gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Sagalassos Antik Kenti’nde yapılan kazılar tamamlandığında Türkiye’nin en büyük üç odeonundan biri olacak.

Burdur’un Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmiş kazı çalışmalarının bulunduğu saha Türkiye için önemli keşifler arasına girmişti.

Roma İmparatoru Hadrianus’a adanan 1892 yıllık çeşmenin çevresinde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan odeonun, tamamlandığında Türkiye’nin en büyükleri arasına gireceği tahmin edilirken Kazı Başkan Yardımcısı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, yapının önemine dikkati çekerek, detayları aktardı.

BURDUR'U AYAĞA KALDIRACAK KEŞİF

Burdur'u ayağa kaldıracak keşif hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, şunları söyledi:

“Antik kentlerde her yapı kendi başına değer taşır. Sagalassos’taki odeon, müzik gösterilerinin yanı sıra meclis toplantılarının da yapıldığı çok amaçlı bir yapı. Çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydanla birlikte ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri gün ışığına kavuşmuş olacak.”

Yaklaşık 4 metre toprak altında bulunan odeonun Bizans döneminde kısmen söküldüğünü aktaran Tarkan, mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade etti.

burduru-ayaga-kaldiracak-kesif-3unculuge-tasiyacak.jpg

Yaklaşık 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip odeonun kapalı yapısı sayesinde yağmur ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında da etkinliklere ev sahipliği yapabileceğini belirten Tarkan, kentte ayrıca 9-10 bin kişilik büyük bir tiyatronun bulunduğunu hatırlattı ve bu veriler ışığında antik dönemde Sagalassos’un nüfusunun 35-40 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

burduru-ayaga-kaldiracak-kesif-3unculuge-tasiyacak-2.jpg

Pisidia Bölgesi’nin önde gelen kentlerinden biri olan Sagalassos’un 2. yüzyılda imparator kültünün merkezi olduğunu vurgulayan Tarkan, festival dönemlerinde binlerce kişinin kente akın ettiğini dile getirdi.

3'ÜNCÜLÜĞE TAŞIYACAK

Tarkan ayrıca, kazılarda küçük bir heykelin daha bulunduğunu ve eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

burduru-ayaga-kaldiracak-kesif-3unculuge-tasiyacak-3.jpg

“Yürüttüğümüz kazı ve restorasyon çalışmaları sayesinde Sagalassos’un zengin mirası hem bilim dünyasına hem de gelecek kuşaklara aktarılacak” diyen Tarkan, tamamlandığında Sagalassos Odeonu’nun Efes ve Kibyra’daki örneklerin ardından Türkiye’nin üçüncü büyük odeonu olacağını vurguladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

