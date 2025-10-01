Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu tutuksuz yargılansın' çıkışı: Neden Silivri'ye gitmediğini de açıkladı

Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu tutuksuz yargılansın' çıkışı: Neden Silivri'ye gitmediğini de açıkladı
Yayınlanma:
Eski Meclis Başkanı AKP'li Bülent Arınç'tan katıldığı canlı yayında 'İmamoğlu tutuksuz yargılansın' çıkışı geldi. İmamoğlu davası için "İyi bir yargılama karşısında doğru karar verilecektir" diyen Arınç, neden Silivri'ye gitmediğini de açıkladı.

CHP'ye yönelik operasyonlar, belediye başkanlarının tutuklanması ve kayyum atamaları iktidar kanadından da tepki görmeyi sürdürüyor.

19 Mart operasyonunda şafak operasyonu ile gözaltına alındıktan 4 gün sonra nöbetçi mahkemece tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılama süreci tartışmalara neden oluyor. Yargılama sürecinin TRT'de yayınlanması konuşulurken MHP lideri Devlet Bahçeli de benzer bir teklifte bulunmuş Cumhur'da sürece tepki gösterenler arasında en dikkat çeken isim olmuştu.

AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç'tan da İmamoğlu'nun yargılama sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

BÜLENT ARINÇ'TAN 'İMAMOĞLU TUTUKSUZ YARGILANSIN' ÇIKIŞI

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekol TV canlı yayınında Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Kaçma ihtimaline karşı 'tutuklu' yargılanan İBB Başkanı'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Arınç, şunları söyledi:

"Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim; kaçarlarmış… Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan adam, bütün iddiasını kaybeder zaten."

NEDEN SİLİVRİ'YE GİTMEDİĞİNİ DE AÇIKLADI

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'nu 'yanlış anlaşılma' ihtimali karşın ziyaret etmeyeceğini belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Ben CHP ile yolu hiç kesişmemiş bir insanım. Murat Çalık'ı hastanede görmeye çalıştım. İzmir'de Tunç Soyer'i ziyaret ettim. Sincan'da eski arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Yakın zamanda da Osman Kavala'yı ziyaret etmek istiyorum. Gezi olayları sebebiyle.

İnancım itibariyle masum olduğuna inandığım insanların en azından hatırlarını sormak istiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'na bu kadar gürültü içinde gitmem, onu ziyaret etmem yanlış anlaşılır. Ben onu mahkemeye bırakıyorum. "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Türkiye
14 kişilik IŞİD'li aile Suriye sınırını nasıl aştı? Kan donduran ceset detayı ortaya çıktı
Kan donduran ceset detayı ortaya çıktı
Fidan'ın manidar zamanlaması
Fidan'ın manidar zamanlaması