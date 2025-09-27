Bu nasıl vahşet: 3 yavru köpeği aynı iple boğmuşlar

Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya, ailesi ile birlikte ilçeye bağlı Karaşeyh köyündeki evlerine gitti.

3 YAVRU KÖPEĞİN BAĞLANARAK BOĞULDUĞUNU GÖRDÜ

Sarıkaya, evlerinin bahçesinde köpek sesleri duydu. Seslerin olduğu tarafa giden Sarıkaya, 3 yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulduğu, yanlarında ise 3 canlı köpek yavrusunu gördü.

Hayatta olan 3 köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından inceleme başlattı.