Bu nasıl vahşet: 3 yavru köpeği aynı iple boğmuşlar
Yayınlanma:
Tokat’ın Zile ilçesinde 3 tane yavru köpek, aynı ipe bağlanarak boğulmuş halde bulundu.
Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya, ailesi ile birlikte ilçeye bağlı Karaşeyh köyündeki evlerine gitti.
3 YAVRU KÖPEĞİN BAĞLANARAK BOĞULDUĞUNU GÖRDÜ
Sarıkaya, evlerinin bahçesinde köpek sesleri duydu. Seslerin olduğu tarafa giden Sarıkaya, 3 yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulduğu, yanlarında ise 3 canlı köpek yavrusunu gördü.
Hayatta olan 3 köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)