Ayağını ezdikleri köpeği bulup mama verdi

Yayınlanma:
Bolu’da durağa yanaşan özel halk otobüsü, kaldırımın kenarında yatan köpeğin ayağını ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, özel halk otobüsü çalışanları ‘Bico’ isimli sahipli köpeği bularak mama verdi. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu’da durağa yanaşan özel halk otobüsü, kaldırımın kenarında yatan köpeğin ayağını ezdi. Özel halk otobüsü çalışanları ‘Bico’ isimli sahipli köpeği bularak mama verdi.

Kedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadıKedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadı

Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Durağa yanaşan özel halk otobüsü, kaldırımın kenarında yatan köpeği fark etmeyerek ayağını ezdi.

ÖZÜR İÇİN MAMA VERDİLER

Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan köpek korkuyla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından özel halk otobüsü çalışanları, ‘Bico’ isimli köpeği aynı bölgede bularak mama verdi. Köpeğin durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Türkiye
Mardin’de iki grup arasında kavga: 3 kişi yaralandı
Mardin’de iki grup arasında kavga: 3 kişi yaralandı
Sivas’ta uçurum faciası! Araç 100 metreden yuvarlandı, kurtulan olmadı
Sivas’ta uçurum faciası! Araç 100 metreden yuvarlandı, kurtulan olmadı
Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar: Anne ile 2 oğlu öldü
Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar: Anne ile 2 oğlu öldü