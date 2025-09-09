Bu kaçıncı! 5 yaşındaki kızının gözü önünde yaptı: Kayınpederin ifadesi “ezber bozmadı”

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’nde 2075'inci Cadde'de bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi.

Taraflar arasında tartışma yaşanırken Kudret Arslan, gelini Başak'ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı bir halde kapıyı açarak yardım isteyen Arslan’ı, peşinden gelen kayınpederi boğazından tekrar bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alınırken çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. Olayı haber alıp gelen Başak Gürkan Arslan'ın yakınları gözyaşı döktü. Arslan, ilk ifadesinde geliniyle oğlunu aldattığı için konuşmak için bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hakim olamayıp cinayeti işlediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

