Bu kaçıncı! 5 yaşındaki kızının gözü önünde yaptı: Kayınpederin ifadesi “ezber bozmadı”

Bu kaçıncı! 5 yaşındaki kızının gözü önünde yaptı: Kayınpederin ifadesi “ezber bozmadı”
Yayınlanma:
Ankara’da yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), boşanma aşamasında olduğu eşinin babası Kudret Arslan (63) tarafından, 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak katledildi. Kudret Arslan ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken saldırgan, verdiği ifadesinde o tanıdık iddiaya sığındı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’nde 2075'inci Cadde'de bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi.

5-yasindaki-kizinin-gozu-onunde-kayinped-905392-268966.jpg

5 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLADI!

Taraflar arasında tartışma yaşanırken Kudret Arslan, gelini Başak'ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı bir halde kapıyı açarak yardım isteyen Arslan’ı, peşinden gelen kayınpederi boğazından tekrar bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

5-yasindaki-kizinin-gozu-onunde-kayinped-905395-268966-001.jpg

KATİL O TANIDIK İFADELERİ KULLANDI!

Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alınırken çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. Olayı haber alıp gelen Başak Gürkan Arslan'ın yakınları gözyaşı döktü. Arslan, ilk ifadesinde geliniyle oğlunu aldattığı için konuşmak için bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hakim olamayıp cinayeti işlediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

5-yasindaki-kizinin-gozu-onunde-kayinped-905397-268966-001.jpg

Eşini 7 yerinden bıçakladı serbest kaldı: Bu kez 9 yerinden bıçaklayıp öldürdü!Eşini 7 yerinden bıçakladı serbest kaldı: Bu kez 9 yerinden bıçaklayıp öldürdü!

İstanbul'da vahşet: Sokak ortasında satırla boğazını kestiİstanbul'da vahşet: Sokak ortasında satırla boğazını kesti

Kaynak:DHA

Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Türkiye
Ayvalık'ta batan botta hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Ayvalık'ta batan botta hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırısını lanetledi
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırısını lanetledi
CHP'den eğitim çalışanları için kanun teklifi
CHP'den eğitim çalışanları için kanun teklifi