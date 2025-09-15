Bisikletli Mustafa hayatını kaybetti: Sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Mustafa Muhammed hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı 27 yaşındaki Mustafa Muhammed yaşamını yitirdi.

Saat 22.00 sıralarında Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AAS 885 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan Mustafa Muhammed’e çarptı.

otomobilin-carptigi-bisikletli-oldu-sur-913472-271392.jpg

YOLA SAVRULUP PARK HALİNDEKİ ARACIN ALTINA GİRDİ

Muhammed, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak park halindeki bir aracın altına girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

otomobilin-carptigi-bisikletli-oldu-sur-913469-271392.jpg

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Muhammed’in hayatını kaybettiğini belirlendi.

otomobilin-carptigi-bisikletli-oldu-sur-913468-271392.jpg

SÜRÜCÜ ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Kazanın ardından 54 AAS 885 plakalı otomobilin sürücüsü ise aracını cadde üzerindeki şehirlerarası otobüs terminalinin servis bölümüne park edip olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

