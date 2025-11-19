Bisikletle dünya turuna çıktılar: Fransız ailenin durağı Türkiye’den bakın neresi oldu

Makine mühendisi François Ravanas (44) ve okul öncesi öğretmeni eşi Maud Ravanas (47), çocukları Colombine (14), Brune (12) ve Eloi (10) ile işlerinden ve eğitimlerinden 1 yıllık izin alarak 3 ay önce bisikletle dünyayı keşfetmeye karar verdi.

Yaklaşık 10 aylık bir rota oluşturan ve ilk ziyaretlerini İsviçre'ye yapan aile, seyahatleri boyunca 10 ülke gezdi. Yolculuklarında yüzlerce insanla dostluklar kurdu. Aile, yaklaşık 3 bin 700 kilometreye ulaşan seyahatlerinde Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye geldi.

İzmir'e ulaşan aile antik kent ve müzeleri ziyaret etti, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu. Fransız aile tanıştıkları bazı Türklerin evine de misafir oldu.

Aile Tayland, Laos, Vietnam, Çin ve Japonya'yı da pedallayarak Fransa'ya dönecek.

"BİZİ EVLERİNDE MİSAFİR ETTİLER"

François Ravanas, ailesiyle sürekli kamp ve geziler yaptıklarını, dünyayı bisikletle gezmenin kendileri için iyi bir deneyim olduğunu belirtti.

Türkiye'de güzel bir şekilde karşılandıklarını anlatan Ravanas, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki insanlar çok sıcak, çok misafirperverler. Her gittiğimiz yerde çay ısmarlıyorlar. İkramda bulunuyorlar. İnsanlarla hızlı bir şekilde iletişim kuruyoruz. Çanakkale yakınlarında durduk. Kamp kurduk. Bir aile geldi, 'Buraya çadır kuramazsınız, bizim evimizde kalacaksınız.' dedi. Bizi evlerinde misafir ettiler. Bu durum çok hoşumuza gitti. Türkiye'den önce 10 ülke gezdik. Burası 11. ülkemiz. Asıl amacımız aslında çocuklarla bu turun yapılabildiğini göstermek. Asıl konumuz insanlarla beraber olmak, tanışmak, çocukların bunu deneyimlemesini sağlamak. Yol alırken bu tecrübeyi ediniyoruz."

Ravanas, bisikletle seyahatleri sırasında zaman zaman hava koşulları nedeniyle zorluklar yaşadıklarını ancak özgürce seyahat etmenin tadını çıkardıklarını ve gezintilerinde herhangi bir yakıt kullanmadan ilerlemekle ekolojik olarak çevreyi de koruduklarını ifade etti.

Eşi Maud Ravanas ise ailesiyle birlikte bu yolculuğu deneyimlemenin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

Seyahat ederken çocuklarının eğitimlerine de destekte bulunduğunu dile getiren Ravanas, "Günlük bir eğitim programımız var. Yanımızda kitaplarımız ve bilgisayarımız var. Çocuklar tecrübe ederek de öğreniyorlar. Konsantrasyon kampına gittik. Teknoloji ve sanat müzesine gittik. Aslında görerek ve yaşayarak da öğrenme kısmına geçtiler. Fransa'ya döndüğümüzde çocuklar bir sınava girecekler. O sınavı geçtiklerinde bir üst sınıftan devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Colombine Ravanas ise ailesiyle seyahat etmenin kendisi için güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Dikkatli bir şekilde seyahat etmeye çalışıyorum. Çanakkale'de müzeyi dolaştım. Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettim. Benim için çok güzeldi." dedi.

Brune Ravanas da bisikletle seyahat etmeyi sevdiğini kaydetti.