Birlikte içki içtiği kişiyi tornavidayla öldürdü!

Olay, dün akşam saatlerinde Taşlıca Barajı kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilde birlikte içki içen F.G. ve Mehmet Ali Çekilmez arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda F.G., aracın torpido gözünden aldığı tornavidayı Çekilmez'e sapladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Mehmet Ali Çekilmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çekilmez’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanan F.G., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.