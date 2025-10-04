Bir kere gören tutkunu oldu: Akın akın oraya gittiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesi su altı canlılarının çeşitliliği ile deniz zenginliğiyle dikkat çekiyor. Kuşadası, su altı güzellikleri ile kendisine hayran bırakırken dalış tutkunlarının da gözdesi oldu.

Yılın çoğu ayında dalış yapılabilen ilçede mavi derinliklerine inenler, Türkiye'de ender görülen deniz canlılarını görme ve görüntüleme fırsatı buluyor.

BİR KERE GÖREN TUTKUNU OLDU

Kuşadası, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne yakın olan konumuyla ziyaretçilerine geçmişin kapılarını aralayan ilçe, bir yandan da sunduğu alternatif turizm faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.

Yılın çoğu ayında tüplü veya tüpsüz dalış yapılabilen Kuşadası, berrak temiz suyu, doğal ve sonradan oluşturulan resif alanları ve su altı biyolojik çeşitliliğinin fazla oluşuyla dalış turizmine renk katıyor.

Su altı fotoğrafçılarının da yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası'nın mavi derinliklerinde, ender görülen ve özel ekipmanla görüntülemenin mümkün olduğu deniz tavşanı, aslan balığı, deniz çayırları, uzun dikenli deniz kestanesi, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku ve endemik balık türlerine rastlanıyor.

AKIN AKIN GİTTİLER

Kuşadası'nda uzun yıllardır dalış eğitmenliği yapan Tağmaç Saraçoğlu, yerli ve yabancı turistlerin ilçede dalış turizmine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kuşadası'nın birçok dalış noktasına sahip olduğunu belirten Saraçoğlu, "Bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük uçak batığı resiflerinden biri var. Ayrıca dalış yapanlar, dünyada nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunun beslenme anını da uzaktan ve dikkatli bir şekilde görüntüleme fırsatı yakalayabiliyor. Kuşadası'nda su altı amforalarının, çapaların ve fener tutulduğunda parlayan mercan resiflerinin de bulunduğu dalış sahaları var. Su altı hala bilinmeyen bir dünya. Bu nedenle merak uyandırıyor" dedi.

'DENİZ TAVŞANLARINA SIK RASTLANMAYA BAŞLADI'

Dalış noktalarında son dönemde deniz tavşanlarına da sık rastlanmaya başladığını söyleyen Saraçoğlu, "Bu canlılar, sualtının ender görülen türlerinde biri. Boyları genellikle 1-2 milimetreden başlayıp, 2-3 santimetreye kadar çıkabiliyor. Bizler dalış yaptığımızda deniz tavşanlarını görüntülemek için özel ekipmanlar kullanıyoruz. Deniz tavşanları, çok farklı renklerde, boyutlarda ve türlerde karşımıza çıkabiliyor. Deniz tavşanları da sualtının yumuşakçaları olarak biliniyor. Kuşadası, denizaltı biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ilçe" diye konuştu.