Bir husumetlisini vurdu! Ardından diğerini vurmak için gitti

Konya’nın Emirgazi ilçesinde çiftçilik yaptığı öğrenilen Sedat B., husumetlisi İsmet Başarı ile Dursun Ünlü’yü tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Emirgazi ilçesi Akmescit Mahallesi Şehit Ali Kocatürk Caddesi’nde yaşandı. Saat 17.00 civarında Sedat B. caddede, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Emirgazi Ziraat Odası’nda çalışanı İsmet Başarı ile karşılaştı.

HUSUMETLİSİNİ VURUP KAÇTI

Karşılaştığı İsmet Başarı’yı yanında bulunan tabancayla vuran Sedat B., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞKASINI VURMAYA GİTTİ

Yaralı Başarı, ambulansla hastaneye kaldırılırken Sedat B., İkizli Mahallesi’ne gidip, burada da husumetlisi Dursun Ünlü’yü de tabancayla vurdu.

Yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ünlü’nün durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDU

İki husumetlisini vuran şüpheli Sedat B., olayın ardından Emirgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Polis ekipleri, şüpheli Sedat B.’yi jandarmadan teslim alarak, Emirgazi İlçe Emniyet Amirliği’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.