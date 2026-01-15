Bir hükümlünün saldırısında 2 infaz koruma memuru yaralandı

Bir hükümlünün saldırısında 2 infaz koruma memuru yaralandı
Yayınlanma:
İzmir 3 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir hükümlü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 infaz ve koruma memurunun yaralandı. Yaralı memurların durumunun hayati olmadığı öğrenildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir hükümlünün saldırısı sonucu görevli iki infaz ve koruma memurunun yaralandığını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu saldırının bir hükümlü tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, yaralanan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

cte-izmirde-saldiri-helin-yilmaz.jpg

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, sürecin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, görevlerini özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personeline geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralanan personele acil şifalar diledi.

Kaynak:ANKA

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Mardin'de gece yarısı saldırı! 4 iş yeri otomatik silahlarla tarandı
Mardin'de gece yarısı saldırı! 4 iş yeri otomatik silahlarla tarandı
İstinat duvarı okul bahçesine çöktü: O anlar kamerada
İstinat duvarı okul bahçesine çöktü: O anlar kamerada