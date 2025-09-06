Bir damla su kalmadı! Yılkı atlarının ve kuşların terk ettiği Sarıgöl artık bir çöl

İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’in eteklerinde yer alan Sarıgöl, kuraklık ve sıcaklık artışı nedeniyle tamamen kurudu. Hacılar ve İncesu ilçeleri sınırında bulunan göl, son yıllarda yağışların azalması ve buharlaşmanın artmasıyla ciddi ölçüde su kaybetti.

Erciyes’ten eriyen kar suları ve yağmurla beslenen gölün yüzeyi, sıcakların etkisiyle kuruyarak derin çatlaklarla kaplandı. Göl çevresinde kurumuş otlar görülürken, yılkı atları, koyun sürüleri ve kuşlar da bölgeyi terk etti.

Yaklaşık 15 hektarlık bir alanı kaplayan Sarıgöl’ün tamamen kuruması, doğa tutkunlarını da endişelendiriyor. Daha önce bölgedeki koyunlar için önemli bir su kaynağı olan göl, bugün adeta kurak bir çölü andırıyor.

Dağcılıkla ilgilenen Hacılarlı öğretmen Ahmet Baktır, çocukluğundan beri ziyaret ettiği Sarıgöl’ün hızla kurumasına tanıklık ettiğini söyledi.

"Daha önce 30-40 yılda tekerrür eden kuraklık, şimdi 3-4 senede yinelemeye başladı. Şu an eylül ayındayız, 1-2 sene önce buraya geldiğimizde kenara kadar su vardı bu mevsimde. Şu anda bir damla içeceğimiz su yok, bir şişe suyumuz yok." dedi.

Gölün kuruduğu alanlarda türkü söyleyen akrabalarının görüntüsünü sakladığını belirten Baktır, değişimi şöyle özetledi:

"Vallahi şimdi söylenirse de acı türkü söyler. Çöllerde kaldık mı diyelim? Susuz kaldık mı diyelim? Dua edeceğiz. Yıllarca Erciyes'te dağcılık yaptık ama böyle kuraklık görmedik."

Kar yağışının da azaldığını vurgulayan Baktır, yılkı atları, koyunlar ve kuşların artık bölgede yaşamayı bıraktığını ifade etti.

Sarıgöl’e atıyla gelip zaman zaman gezdiğini söyleyen Cafer Günek de su kaynağının yok olmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben zaman zaman atlarla buraya gelip dolaşmayı severdim. Bu göl atları, koyunları beslerdi. 35 yıl önce böyle bir kuraklık yaşanmış, şimdilerde ise 3-4 yılda bir kuraklık yaşanıyor."

Emekli imam Tahir Kiraz ise 1995’li yıllarda göl kenarında Atlı Yayla Şenliği yapıldığını hatırlatarak, bugün ise bu etkinliklerin imkânsız hâle geldiğini anlattı.

Kiraz "Rabb'im inşallah hayırlı bereketli yağmurları bir an önce göndersin. En kısa zamanda rahmetini bekliyoruz." diyerek, göl üzerinde yağmur duası ettiklerini söyledi.