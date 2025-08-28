Beyoğlu’nda patlama: Mahalleli sokağa döküldü!

Yayınlanma:
Beyoğlu’nda 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sırasında dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesinden korkan mahalle halkı sokağa döküldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın saat 21.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenler, binayı boşaltarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Yangın sırasında, dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri, korkuyla evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

patlama-beyoglu.jpg

"ÇOK KÖTÜYDÜ"

Patlama anını gören bir kişi, "Evdeydim, kızım 'Arkadaşımın evi yanıyor' diye seslendi. Geldim, baktım. İnsanlara da, 'Açılın' dedim. 'Patlama olacak' demeye kalmadan bir anda bir gümledi. Her yeri alev sardı. Herkes kaçtı. 5 dakika geçmedi itfaiye geldi zaten. Çok kötüydü. Şu an iyi hali. Kimse yok içeride bildiğim kadarıyla, ama bir tane teyzenin olduğunu biliyorum. Sadece kim var başka bilmiyorum. Çok kötüydü, ben çocuklarımı bile gönderdim buradan" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

