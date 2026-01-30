Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Maskeli saldırgan güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin girişine düzenlenen silahlı saldırıda, 48 yaşındaki özel güvenlik görevlisi M.F.Ö. ağır yaralandı.

MASKELİ ŞÜPHELİ KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 02.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Ihlamur Caddesi’nde bulunan bir sitenin girişinde meydana geldi.

Maskeli bir şüpheli, site önüne gelerek girişteki güvenlik görevlisine peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M.F.Ö. kanlar içinde kalırken, maskeli saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.F.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.F.Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

HUSUMETLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu; şüphelinin M.F.Ö. ile kişisel husumeti bulunduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olay yerinde delil incelemesi yapan ekipler, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Site yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, saldırının ardından site girişinde kurşunların isabet ettiği noktaların afiş ve bayraklarla kapatıldığı görüldü.

YAŞANANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; şüphelinin site girişine yaklaşıp güvenlik görevlisine peş peşe ateş açtığı anlar yer aldı.