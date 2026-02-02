Belediye başkanı ölümden saniyelerle kurtuldu! Tonlarca ağırlıktaki dev ekran yere böyle çakıldı

Yayınlanma:
Aydın Kuyucak’taki açık hava etkinliğinde Belediye Başkanı Uğur Doğanca’nın zeybek gösterisinin ardından sahneden inmesinden saniyeler sonra şiddetli rüzgâr nedeniyle dev LED ekran çöktü. Doğanca ve beraberindekiler saniyelerle ölümden kurtuldu.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen açık hava etkinliğinde Belediye Başkanı Uğur Doğanca’nın sahne performansı az daha faciayla sonuçlanıyordu.

Etkinlikte sahneye çıkan Kuyucak Belediye Başkanı Doğanca, sergilediği zeybek gösterisiyle büyük beğeni topladı. Gösterisini alkışlar eşliğinde tamamlayan Doğanca, sahneden indikten sadece saniyeler sonra şiddetli rüzgâr sahne düzenini sarstı.

SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU

Fırtınaya dayanamayan dev LED ekran, sahnenin arka kısmında büyük bir gürültüyle yıkıldı. Tonlarca ağırlıktaki ekranın çökmesi paniğe yol açarken, Başkan Doğanca olayı yara almadan atlattı.

Bursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtulduBursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtuldu

YARALI YOK

Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Etkinlik, güvenlik önlemleri artırılarak sonlandırıldı.

Led ekranın düştüğü sırada etkinlikteki seyircilerin korku dolu sesleri de videoda duyuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Türkiye
Arazi kavgası büyüdü komandolar müdahaleye geldi: 11 kişi hastanelik oldu
Arazi kavgası büyüdü komandolar müdahaleye geldi: 11 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın