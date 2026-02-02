Belediye başkanı ölümden saniyelerle kurtuldu! Tonlarca ağırlıktaki dev ekran yere böyle çakıldı
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen açık hava etkinliğinde Belediye Başkanı Uğur Doğanca’nın sahne performansı az daha faciayla sonuçlanıyordu.
Etkinlikte sahneye çıkan Kuyucak Belediye Başkanı Doğanca, sergilediği zeybek gösterisiyle büyük beğeni topladı. Gösterisini alkışlar eşliğinde tamamlayan Doğanca, sahneden indikten sadece saniyeler sonra şiddetli rüzgâr sahne düzenini sarstı.
SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU
Fırtınaya dayanamayan dev LED ekran, sahnenin arka kısmında büyük bir gürültüyle yıkıldı. Tonlarca ağırlıktaki ekranın çökmesi paniğe yol açarken, Başkan Doğanca olayı yara almadan atlattı.
YARALI YOK
Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Etkinlik, güvenlik önlemleri artırılarak sonlandırıldı.
Led ekranın düştüğü sırada etkinlikteki seyircilerin korku dolu sesleri de videoda duyuldu.