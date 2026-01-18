Bebek Otel soruşturmasında 'gizli kamera' iddiası! Bilirkişi heyeti kuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel ve Şişli'de bulunan bir rezidansla ilgili dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma dosyasına giren tespitlerde, söz konusu adreslerde kumar, uyuşturucu ve özel davetli partiler düzenlendiği, bu etkinlikler sırasında gizli kamera kayıtları alındığı ileri sürüldü.

REZİDANS KATINDA KUMARHANE DÜZENEĞİ VE İSİM LİSTESİ

Soruşturma kapsamında daha önce yapılan aramalarda, Muzaffer Yıldırım'ın yaşadığı İstanbloom adlı rezidansın bir bölümünün kumarhaneye dönüştürüldüğünün tespit edildiği, poker masası, kumar çipleri, işaret aparatları ve çetele defterlerinin ele geçirildiği belirtildi. İddialara göre, kumar oynadığı öne sürülen 30'dan fazla iş insanının isimlerinin yer aldığı bu defterler ile birlikte rezidansın alt katındaki depoda çok sayıda dijital materyal bulundu.

DEPODAN ÇIKAN ŞİFRELİ DİJİTAL ARŞİV

Yetkililerin tespitlerine göre, söz konusu depoda 30'dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD ve güvenlik kamera sistemlerine ait kayıt cihazları ele geçirildi. Dijital materyallerin büyük bölümünün şifreli olduğu, bazı görüntülerde ise otel içindeki alanlara ait kayıtların yer aldığı iddia edildi. Bu materyallerin tamamına el konularak adliyeye gönderildiği bildirildi.

VIP ODALARDA GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ İZLERİ

Soruşturma sürecinde elde edilen bulgulara göre, Bebek Otel'in teras katında yalnızca özel kartla girilebilen ve en fazla 50 kişinin kabul edildiği seçkin partiler düzenlendiği öne sürüldü. Bu partilerin ardından bazı konukların oteldeki 6 ayrı VIP odaya geçtiği, söz konusu odalara gizli kamera düzenekleri kurulduğuna dair teknik izlere rastlandığı iddia edildi.

ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖRÜNTÜLERİ ÇÖZECEK

Ortaya çıkan bulgular üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekilinin kontrolünde özel bilirkişi heyeti oluşturuldu. Emniyet ve Jandarma'dan siber konusunda uzman isimlerin yer aldığı heyet, şifreli dijital verilerin çözümlemesini yapacak ve görüntüleri inceleyecek.