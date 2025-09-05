Başkomiser eşiyle yakaladığı jandarmayı öldürdü

Başkomiser eşiyle yakaladığı jandarmayı öldürdü
Yayınlanma:
Elazığ'da görev yapan Başkomiser Metin K. evine döndüğünde içeride gördüğü jandarma personeli Orhan Ö.’yü silahıyla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi.

Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Ö.’yü görünce tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.’ye ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Toplu taşıma pazartesi günü ücretsiz olacak
Toplu taşıma pazartesi günü ücretsiz olacak
İmamoğlu'ndan kararlılık mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz!
İmamoğlu'ndan kararlılık mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz!