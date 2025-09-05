Başkomiser eşiyle yakaladığı jandarmayı öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi.

Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Ö.’yü görünce tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.’ye ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.