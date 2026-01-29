Basketbol Federasyonu eski yöneticisi ‘kara para’ soruşturmasında tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para Ödeme AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada operasyon düğmesine geçen hafta bastı. 41 kişi için gözaltı kararı verildi. 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 15’i tutuklandı. 23 kişi ise çeşitli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı. Ekim 2020’de İstanbul’da kurulan 300 milyon TL sermayeli Papel’in sahibi ise KKTC vatandaşı Av. Seyhan İbrahim Yıldırım’dı.

800 MİLYON LİRALIK ‘KARA PARA’ İDDİASI

Yürütülen soruşturmada, anılan şirket üzerinden yasa dışı bahis paraları ile forex dolandırıcılığı paralarının aklandığı öne sürülüyor. Halktv.com.tr muhabirinin, soruşturmayı takip eden 3 ayrı kaynaktan edindiği bilgilere göre, aklandığı iddia edilen paranın miktarı 800 milyon TL seviyesinde.

Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım.

2 ESKİ GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, farklı zamanlarda Papel AŞ’nin genel müdürü olarak görev yapan Türkiye Basketbol Federasyonu eski as başkanı Dinçer Çetintaş ile Necmi Özben tutuklandı. Bir diğer genel müdür Avşar Dirgin’in ise yurtdışında olduğu anlaşıldı. Kısa süre önce şirketin yönetimine girdiği anlaşılan Av. Ahmet Serkan Öksüz de tutuklanan bir diğer isim oldu.

Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AVUKATLAR DA DOSYANIN ŞÜPHELİSİ

Gözaltına alınan isimlerden Av. Murat Odabaşoğlu, Doç. Dr. Mete Tevetoğlu ile Emrah Genç’in ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılan isimler arasında yer aldığı anlaşıldı. Av. Mete Tevetoğlu, özel bir üniversitede akademisyen olarak da görev yapıyor.

Papel'in eski genel müdürü Necmi Özben de tutuklandı.

DOSYANIN 2 KİLİT İSİM DUBAİ’DE

Dosyanın yakalanamayan 2 şüphelisi ise oldukça dikkat çekici. Bu isimler 54 yaşındaki Asil Ersoydan ile Ferit Samuray (49). Her iki ismin de Dubai’de olduğu değerlendiriliyor. Ersoydan ile Samuray’ın, kripto para borsası Papara davasının da sanıkları arasında olduğu anlaşıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden dosyada, her iki isim için de yakalama kararı bulunuyor.

Şüphelilerden Asil Ersoydan'ın Dubai'de olduğu ifade ediliyor.

413 MİLYON DOLARLIK TRANSFER

Papara AŞ dosyasının iddianamesine göre, Asil Ersoy'dan 23 Temmuz 2025 günü İstanbul Havalimanından çıkış yaptı. Papara’nın sahibi dahil bir dizi yönetici ise 27 Mayıs 2025 sabahı gözaltına alınmıştı. İddianameye göre, Ferit Samuray ve Asil Ersoydan’ın başında olduğu Criex AG isimli şirketin 2 ayrı kripto hesabına 413 milyon 200 bin dolar para transfer edildi.

PAPEL AŞ’YE KAYYUM ATANDI

Papel AŞ’ye, TMSF yöneticileri kayyum olarak atandı. Şirketin, 300 milyon liraya yakın varlığına da savcılığın talebi doğrultusunda tedbir konuldu. Papel AŞ dosyasının şüphelisi Ferit Samuray’ın da, Seyhan Yıldırım İbrahim gibi KKTC vatandaşı olduğu anlaşıldı. Ferit Samuray’ın, ‘Papel’ ismini taşıyan Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere’de kurulu bir dizi şirketinin olduğu da anlaşıldı. Bu arada Av. Seyhan Yıldırım İbrahim, 2023’te Girne’de sahibi olduğu hukuk bürosunda ayaklarından kurşunlanması ile gündeme gelmişti.