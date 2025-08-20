Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı: Yargıtay beraat kararını bozdu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, herkese açık sosyal medya hesaplarından alınan fotoğrafların paylaşımına ilişkin açılan davada sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu.

“men.dakka.dukka” rumuzlu Instagram kullanıcısı, gizli hesap olmayan, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı.

KULLANICIYA DAVA AÇILDI

Bunun üzerine, "men.dakka.dukka" isimli kullanıcı hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.

Yerel mahkeme, bu kullanıcıya 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi Ancak dava istinafa taşındı. İstinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınması nedeniyle eylemin suç oluşturmadığına hükmederek davalı hakkında beraat kararı verdi.

İSTİNAFIN KARARI YARGITAYA TAŞINDI

Dava bu kez de Yargıtaya taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında olduğunu belirterek, istinaf mahkemesinin verdiği beraat kararını bozdu.

Yargıtay, sanığın eylemini "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında değerlendirdi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kararda, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin, TCK'nin 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığının altı çizildi.

Herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgilerin de yasal anlamda "kişisel veri" olarak kabul edildiği belirtildi.

"KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME KAPSAMINDA..."

Kararın gerekçesinde, "Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir." ifadeleri yer aldı.

Dava konusu olayda da şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından yapılan paylaşımların "kişisel verileri ele geçirme" olduğu belirtildi.

Yine kararın gerekçesinde "Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur." denildi.