Başkan Vekili CHP'den istifa etti! Köseler'den ilk açıklama

Yayınlanma:
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasını duyurmasının ardından tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Köseler, "Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz" dedi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Tehdit edildiğini iddia ederek istifasına ilişkin açıklama yapan Gürzel, "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Gürzel'in istifası sonrası tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BEYKOZLU, BEYKOZLUYU SATMAZ"

Alaattin Köseler, "Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez" dedi.

Köseler'in paylaşımı şu şekilde:

"Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…"

alaattin-kosler.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

