Bartın’da korkunç olay! Kestiği ağacın altında can verdi
Bartın’ın Ulus ilçesinde, ormanda kestiği ağacın altında kalan 65 yaşındaki Hakkı Ünal hayatını kaybetti.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Hoca Köyü’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Hakkı Ünal, köyden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormana ağaç kesmek için gitt. Ünal’ın testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETSİZ HALDE BULDU!

Ailesi Hakkı Ünal’a ulaşamayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sırasında, Ünal bir ağacın altında hareketsiz bir halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Hakkı Ünal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Hakkı Ünal’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

