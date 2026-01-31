Bartın TOKİ kura çekimi canlı yayını

Bartın’da TOKİ kura çekilişi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura sürecini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlarda erişime açılacak.

Bartın TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Bartın TOKİ kura çekilişi, Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda yapılacak.

Adres:

Kutlubey, Bartın Üniversitesi, 74110 Kutlubeyyazıcılar/Bartın Merkez/Bartın

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Bartın’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Bartın’da konut dağılımı şöyle:

İlçe Konut Sayısı Bartın Merkez 600 Merkez (Hasankadı) 40 Merkez (Kozcağız) 250 Amasra 200 Kurucaşile 80 Ulus 200 Ulus (Abdipaşa) 100 Ulus (Kumluca) 150 TOPLAM 1620

Bartın’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekiminin nerede yapılacağı henüz duyurulmadı. Bugün eş zamanlı olarak Nevşehir ve Samsun'da kura çekilecek. Bugün toplam 10 bin 385 konut hak sahiplerini bulacak.