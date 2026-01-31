TOKİ Bartın kura çekilişi: Canlı İzle

TOKİ Bartın kura çekilişi: Canlı İzle
Yayınlanma:
Güncelleme:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın’da yapılacak toplam 1620 konutun kura çekimi 31 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

Bartın TOKİ kura çekimi canlı yayını

Bartın’da TOKİ kura çekilişi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura sürecini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlarda erişime açılacak.

Bartın TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Bartın TOKİ kura çekilişi, Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda yapılacak.

Adres:

Kutlubey, Bartın Üniversitesi, 74110 Kutlubeyyazıcılar/Bartın Merkez/Bartın

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Bartın’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Bartın’da konut dağılımı şöyle:

İlçeKonut Sayısı
Bartın Merkez600
Merkez (Hasankadı)40
Merkez (Kozcağız)250
Amasra200
Kurucaşile80
Ulus200
Ulus (Abdipaşa)100
Ulus (Kumluca)150
TOPLAM1620

Bartın’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut TipiFiyatAylık Taksit
1+1 (55 m²)1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekiminin nerede yapılacağı henüz duyurulmadı. Bugün eş zamanlı olarak Nevşehir ve Samsun'da kura çekilecek. Bugün toplam 10 bin 385 konut hak sahiplerini bulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!