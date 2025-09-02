Baro Başkanı'ndan 'Atatürk'lü' Terörsüz Türkiye açılımı: Süreç komisyonundaki 'destek' sözlerini açıkladı

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun 27 Ağustos’taki 6. toplantısına katılan isimlerr arasında yer alan Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, “Terörsüz Türkiye”yi desteklediklerini söylemişti.

Malatya Barosu Yönetim Kurulu (YK) üyeleri Av. Çağrı Sarıoğlu, Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak ile Av. Tugay Mert Tunç ise Demez’in açıklamasına karşı çıkarak Demez’in sözlerinin “bireysel görüşü” olduğunu ifade etmişti. Av. Sarıoğlu, “Ben bu komisyona katılınmasına karşıyım; ancak baromuz katılmış, ilk 4 madde ile 42 ve 66. maddelerin vurgulanması gerekiyordu” açıklamasında bulunmuştu.

SÜREÇ KOMİSYONUNDAKİ 'DESTEK' SÖZLERİNİ AÇIKLADI

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'e konuşan Malatya Barosu Başkanı Av. Demez, baro içindeki tartışmalara ilişkin söz konusu YK üyelerinin görüşlerine saygı duyduğunu, bunun “demokratik eleştiri hakkı” olduğunu söyledi.

Komisyonda yaptığı konuşmanın arkasında olduğunu vurgulayan Demez; “Bize gelen davet metninde, barış ve milli kardeşlik üzerine fikir istediler. Ben oraya baro başkanı olarak çağrıldım. Üstümde bir cübbenin sorumluluğuyla orada konuştum” dedi.

Karşı çıkan üyelerin, açıklamasının sadece 2-3 cümlelik kısmından eleştiri getirdiklerini ifade eden Demez, “Siyasi üslupla değil, hukukçu olarak konuştum. Bize bu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği üzerinden soru soruldu. Sürecin; hukukun üstünlüğü sağlanarak ve anayasanın genel ilkelerinden taviz verilmeden yürütülmesi gerektiğinden bahsettik. Anayasanın temel maddeleri nedir; 1,2 ve 3. maddeler. Komisyondaki muhataplar bunları zaten anlayacak kişiler” diye konuştu.

‘SİYASETÇİ DEĞİL, HUKUKÇU OLARAK ÇALIŞABİLİRİM’

İlkesel olarak anayasanın temel mantığının değiştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Demez şöyle devam etti:

“Bu süreçte anayasa değişimine zaten gerek yok. Konuşmamda da hukuk, adalet ekseninden çıkılmaması gerektiği vurgusu yapılıyor. Burada ben siyasetçi olarak çalışamam; ancak üstümdeki cübbenin ağırlığından hukukçu olarak çalışabilirim.

Ben bu ülkede terörün bitmesini istiyorum. Bunu istememek mümkün mü? Ancak terörün bitmesi hukuk ve anayasal çerçevede sürdürülebilecek politikalarla mümkün. Konuşmamda da bunu vurguladım."

Komisyondaki konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin refah ve mutluluğun teminatı da ancak ve ancak hukukun işleyişinden geçiyor” sözünü alıntıladığını hatırlatan Demez, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Meclis’e beni baro başkanı olmam hasebiyle görüş ve öneri vermem için çağırdılar. Orası bizim meclisimiz. Bu beni gururlandırdı ve ben bu gururla o komisyonda konuştum” dedi.