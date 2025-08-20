Baraj tamamen kurudu! 3 milyon kişi tehdit altında

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde "Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir" sözleriyle tanımladığı su şehri Bursa'da içme suyu rezervleri kritik seviyelere geriledi. Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip suyun seviyesi yüzde 19,16 olarak ölçüldü. 2007 yılında faaliyete giren 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı ise tamamen kurudu. Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'nın zemininde çatlaklar oluştuğu görüldü.

"BURSALILARDAN SUYU TASARRUFLU KULLANMALARINI RİCA EDİYORUM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül'den itibaren yeni inşa edilen Çınarcık Barajı'ndan Doburca'daki tesise, yaptıkları bypass hattı ile günlük 110 bin metreküp su aktaracaklarını ve vanayı Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte açacaklarını açıkladı. Bozbey, yine de tasarrufun elden bırakılmamasını isteyerek, "Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren güzel insanlara çağrıda bulunmak istiyoruz. İnşallah 1 Eylül'de yaptığımız bypass hattımızla Çınarcık Barajı'ndan Doburca'ya aktardığımız hattın vanasını Sayın Valimizle birlikte açacağız. Günde yaklaşık 110 bin metreküp su alacağız. Ancak riske girmemek adına Bursalılardan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum" dedi.

"SU KESİNTİSİ OLMAKSIZIN BU SÜRECİ YÖNETMİŞ OLACAĞIZ"

Bozbey, yılbaşından itibaren yaz sezonunun iyi gitmeyeceği, kuraklığın ve sıcaklıkların yükseleceği yönünde aldıkları raporlar ve bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda bypass hattı çalışmalarını başlattıklarını ifade ederek, "Bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projelerimizi hazırlıyoruz. Bypass hattı ile birlikte su kesintisi olmaksızın bu süreci yönetmiş olacağız. Ancak yine de Bursalılardan rica ediyorum. Bir müddet daha tasarrufu elden bırakmayalım" dedi.