Balık kafesi patladı: Duyan herkes kıyıya koştu!

Karadeniz’de Rize-Artvin açıklarında bir balık çiftliğinde yaşanan kafes patlaması sonrası denize levrek saçıldığını duyanlar, sahile akın etti. Haberi duyup oltalarıyla Pazar sahiline gelen balıkçılar, oltalarıyla balık avladı.

"ARKADAŞLARDAN HABER ALDIM"

Deniz kenarına balık tutmaya gelen Muhammet Babuç, "Arkadaşlardan bir haber aldım, 'Bismillah' diyerek attığımız zaman bir tane somon balığı yakaladık, çok şükür bereketli geldi. Devam ediyoruz işte akşama doğru. Zaten arkadaşlarımızın stresi vardı, bir haber duyduk. Biz de geldik, 'Bismillah atalım' dedik. Soframızda çocuklarla bereketini göreceğiz inşallah" dedi.

"ZEVKLİ BİR İŞ, HERKESE TAVSİYE EDERİM"