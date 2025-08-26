Bakanlıktan Ceyda Yüksel kararına itiraz! İlişki teklifini reddetmesi 'haksız tahrik' sayılmıştı

İzmir'de, 20 Ağustos 2020'de saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218'inci Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar, cinsel ilişki teklifini reddeden Ceyda Yüksel'i, zemin kattaki dairesinde katletti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan Dindar'ın, 'Yaralama' ve 'Trafiği tehlikeye sokma' suçlarından da sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

'HAKSIZ İNDİRİMİ' UYGULANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda mahkeme heyeti, Dindar'ı, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, Dindar'ın cezasını 18 yıl hapse indirdi.

SKANDAL GEREKÇE

Mahkeme, gerekçeli kararda; Ceyda Yüksel'in, Dindar'ın cinsel ilişki teklifini reddetmesi nedeniyle gece eve dönerken tartışma yaşadıkları ve Sanık Dindar'ın tahriğe kapılması nedeniyle Yüksel'i evin salon kapısının camını kıracak şekilde kapıya vurduğu belirtildi. Dindar'ın tahrik altında suçu işlediğine kaanat getirilen gerekçeli kararda Dindar'ın 'kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu' da dikkate alınarak 'haksız tahrik' indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.

SKANDAL KARAR ÜST MAHKEMELERCE DE ONANDI

Yerel mahkemenin kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 'oy birliğiyle' onandı. Daha sonra Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen 'haksız tahrik' indiriminde 'isabetsizlik görülmediğine' kanaat getirip, kararı onadı.

BAKANLIKTAN İTİRAZ

Skandal kararının onanması, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, bakanlığın talimatıyla harekete geçti.

Bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti. İtirazda; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi. Bakanlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ceza Muhakemesi Kanunu 308'inci maddesinde düzenlenen 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi' kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu.

"BAŞKA KADINLARIN HAYATTAN KOPARILMAMASI İÇİN"

İtirazın ardından konuşan Ceyda'nın annesi Filiz Demiral, "Kızımın yasını tutamadım. Onun vefatının ardından hukuk mücadelesine giriştim. Ceyda'da yaşasaydı, bunu isterdi. Sanığa verilen indirimli cezanın Yargıtay'da onanması beni adeta yıktı. Karar ne olursa olsun; Ceyda geri gelmeyecek. Ancak sanığa verilecek olan ceza, bir nebze de olsa kalbime ferahlık getirecek. Başka kadınların hayattan koparılmaması için, başka canların yitip gitmemesi için çıkacak karar oldukça önemli" dedi.