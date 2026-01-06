Bakanlık yarın için uyardı: Fırtına ve çığ bekleniyor!

Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olacak olumsuz hava koşulları için önemli uyarılarda bulundu. Trakya’da yoğun ve kuvvetli yağışların yaşamı olumsuz etkileyebileceği, Ege ve Marmara kıyılarında şiddetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da ise çığ riskinin bulunduğu belirtildi.

Türkiye genelinde hava koşulları adeta sert yüzünü gösteriyor. Trakya bölgesinde kuvvetli yağış beklenirken, Ege ve Marmara kıyılarında fırtına etkisini sürdürüyor.

FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında yer yer fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

