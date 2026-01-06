Bakanlık yarın için uyardı: Fırtına ve çığ bekleniyor!

Türkiye genelinde hava koşulları adeta sert yüzünü gösteriyor. Trakya bölgesinde kuvvetli yağış beklenirken, Ege ve Marmara kıyılarında fırtına etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji iki bölgeyi 'kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Ağaçlar devrilecek, çatılar uçacak

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin farklı bölgeleri için kritik hava uyarıları yayımladı. Trakya’da yoğun yağışın etkili olacağı, Ege ve Marmara’da şiddetli rüzgar ve fırtınanın görüleceği, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da ise çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında yer yer fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.