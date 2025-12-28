Bakanlık duyurdu: Milyar liralık uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; risk analizi, hedefleme ve istihbarat faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda denetimler sağlandı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELERİN DÖKÜMÜ

Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanan maddeler şu şekilde açıklandı:

2 milyon 500 bin adet ecstasy,

170 bin 500 adet captagon,

74 kilogram esrar,

26 kilogram sentetik uyuşturucu.

Operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olarak belirlenen uyuşturucu maddelerin imha edildiği belirtildi.

BAKANLIĞIN KONUYA YAKLAŞIMI VE MÜCADELE YÖNTEMİ

Bakanlık açıklamasında uyuşturucu kaçakçılığı; bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, bu tehditle mücadelenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş analiz sistemleri, risk değerlendirmesi ve operasyon kabiliyetiyle çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu olaylarla ilgili olarak hukuki süreç başlatıldı. Konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturmaların yürütüldüğü açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ülkenin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve gençlerin geleceği konularına dikkat çekilerek, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerine karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği kamuoyuna duyuruldu.