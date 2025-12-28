Bakanlık duyurdu: Milyar liralık uyuşturucu operasyonu

Bakanlık duyurdu: Milyar liralık uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından gümrük kapıları ve havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri toplam 1 milyar 26 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan maddelerin imha edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; risk analizi, hedefleme ve istihbarat faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda denetimler sağlandı.

gumruklerde-1-milyar-26-milyon-lira-dege-1083813-321676.jpg

ELE GEÇİRİLEN MADDELERİN DÖKÜMÜ

Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanan maddeler şu şekilde açıklandı:

  • 2 milyon 500 bin adet ecstasy,
  • 170 bin 500 adet captagon,
  • 74 kilogram esrar,
  • 26 kilogram sentetik uyuşturucu.

Operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olarak belirlenen uyuşturucu maddelerin imha edildiği belirtildi.

gumruklerde-1-milyar-26-milyon-lira-dege-1083812-321676.jpg

BAKANLIĞIN KONUYA YAKLAŞIMI VE MÜCADELE YÖNTEMİ

Bakanlık açıklamasında uyuşturucu kaçakçılığı; bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, bu tehditle mücadelenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

gumruklerde-1-milyar-26-milyon-lira-dege-1083810-321676.jpg

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş analiz sistemleri, risk değerlendirmesi ve operasyon kabiliyetiyle çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Silah tüccarları ve uyuşturucu tacirlerine şafak baskınıSilah tüccarları ve uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu olaylarla ilgili olarak hukuki süreç başlatıldı. Konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturmaların yürütüldüğü açıklandı.

gumruklerde-1-milyar-26-milyon-lira-dege-1083809-321676.jpg

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ülkenin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve gençlerin geleceği konularına dikkat çekilerek, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerine karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Türkiye
Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Eğlence mekanı kan gölüne döndü! Cam bardakla dehşet saçtı
Eğlence mekanı kan gölüne döndü! Cam bardakla dehşet saçtı