Bakan Tekin zorunlu eğitimde bir değişikliğe daha gidiyor

Lise eğitiminin kısaltılması ya da isteğe bağlı olması gibi ihtimaller masadayken Bakan Tekin zorunlu eğitimde bir değişikliğe daha gidiyor... Bakan Tekin'in yeni çalışması ile 69 ay olarak düzenlenen okula başlama yaşı yeniden düzenleniyor.

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin görevi sürecinde aldığı kararlar ve eğitim sistemindeki değişikliklerle gündemde kalmaya devam ediyor. MÜSİAD'ın talebi ile çocuk işçiliğin önünü açacak zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmayla eleştirilerin hedefindeki Tekin'in bir yeni bir uygulamayı yürürlüğe sokacağı ortaya çıktı.

İktidara yakın medyanın duyurduğu değişiklik kararı, liselerin ardından ilkokulu da sil baştan düzenleyecek.

Yusuf Tekin’in müsteşarlığı döneminde yayımlanan yönetmeliğe şu anda eylül ayı sonunda 69 ayı dolduran çocuklar ilkokula başlıyor. Velilerin dilekçesiyle bu süre 66 aya kadar inebiliyor.

Bazı çocuklar ise 72 ay veya daha üstünde zamanlarda okula başlıyor. Uygulama ilk anda 60 ay olarak başlamış, ancak eleştirilerin ardından değiştirilmişti. Sabah'ın haberine göre; Bakan Tekin’in müsteşarlığı döneminde başlayan bu uygulamanın şimdi yeniden değiştirilmesi planlanıyor.

Buna göre; ilkokula başlama yaşı temel olarak 72 ay olacak; çocukların gelişimsel durumuna göre 72-3 yani 69 ay ve 72+3 yani 75 ay esnekliği tanımlanacak.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü geçen yıl bu konuya ilişkin bir araştırma yapmıştı. Araştırma sonucunda hazırlanan raporda bir çocuğun ilkokul birinci sınıfa başlaması için bir işi kendi başına tamamlama ve kalem tutma gibi becerilere sahip olması gerektiği belirtilmişti.

MÜSİAD Başkanı şimdi de askerlik muafiyeti istedi: Zorunlu eğitimin kısalmasını da o istemiştiMÜSİAD Başkanı şimdi de askerlik muafiyeti istedi: Zorunlu eğitimin kısalmasını da o istemişti

Çalışmada çocukların yaşayabilecekleri sorunlar şöyle sıralanmıştı:

● İlköğretim programları içinde yer alan çalışmalar için 7 yaş çocuklarının bile kas becerileri yetersizken, küçük yaş grubundaki çocukların kas becerilerinin yetersiz olması kaçınılmazdır.

● Çocuklar bir ders saati boyunca dikkat sürelerini koruyamayabilirler, yakın yetişkin ilgisine ihtiyaç duyarlar ve oyun aracılığı ile sosyal kural ve normları içselleştirebilirler.

● Tuvalet ihtiyaçlarını karşılamayabilirler. Yemek yerken desteğe ihtiyaç duyarlar. Öz bakım becerileri yetersizdir.

● İlkokul sınıf ortamı küçük yaş grubundaki çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemez.

Okulöncesi öğretmenleriyle yapılan bir araştırmada da okula başlama yaşının 72 ay olması gerektiği belirtilmişti. Araştırmada “Yaş ölçütü çerçevesinde okula hazırbulunuşluğun incelendiği birçok araştırma sonucu çalışmamızda elde ettiğimiz verilerle tutarlı olup; 72 ay ve altı çocukların gelişimsel olarak ilkokula hazır olmadıklarını, çocukların yaşları arttıkça, okuma yazma becerilerindeki hazırbulunuşluk düzeylerinin arttığını göstermektedir” denilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

