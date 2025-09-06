Bakan Işıkhan: Kabuğumuzu kırmalıyız

Bakan Işıkhan: Kabuğumuzu kırmalıyız
Yayınlanma:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya Belediyesine ait Sosyal Gelişim Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kadın girişimciler ve kadın kooperatifi temsilcileri ile bir araya geldi.

Salonu dolduran kadınlara hitap eden Bakan Işıkhan, yüz yılı kurtarmak için değil, yüz yıla yön vermek üzere büyük bir mücadele verdiklerini belirtti.

"1 MİLYON 450 BİNDEN KADINI İŞ GÜCÜNE KAZANDIRDIK"

Kadın istihdamını güçlendirmek için hayata geçirdikleri en önemli programlardan birinin İş Pozitif olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu program ile kamu kurumlarımız, kadın kooperatiflerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel sektörümüzü aynı çatı altında buluşturduk. Bugüne kadar 1 milyon 450 binden fazla kadını iş gücüne kazandırdık. ‘Her meslekte kadın eli’ ve ‘Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık’ projeleriyle, kadınların geleneksel alanların dışında da üretimde yer almalarını destekledik. Pilot illerimizde kurduğumuz İş Pozitif Ofisleri ve düzenlediğimiz kadın odaklı istihdam fuarları önemli adımlar oldu. Sizin üretiminiz, ülkemizin üretimidir. Sizin emeğiniz, Türkiye’nin geleceğini inşa etmektedir. İnanıyorum ki, yüz yıl önce yakılan kurtuluş mücadelemizin meşalesi, önümüzdeki yüzyılı Türkiye’nin Yüzyılı yapmak için büyük bir birlik ve beraberlik ruhuna dönüşecektir.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

