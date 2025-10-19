Bakan Fidan Lüksemburg’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek “Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık” konulu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere 19-20 Ekim tarihlerinde Lüksemburg’a gidecek.

KARADENİZ’İN STRATEJİK ÖNEMİ GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, toplantı kapsamında “Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık” başlıklı oturumda konuşacak. Oturumda Karadeniz’in stratejik önemi, bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve güvenlik dinamikleri ele alınacak.

Hakan Fidan Paris'te Gazze konulu toplantıya katılacak

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’un yanı sıra AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

FİDAN, DAHA ÖNCE BRÜKSEL VE VARŞOVA TOPLANTILARINA KATILMIŞTI

Bakan Fidan, 29 Ağustos 2024’te Brüksel’de ve 8 Mayıs’ta Varşova’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları (Gymnich) kapsamındaki oturumlarda da Türkiye’yi temsil etmişti.