Bakan Fidan Lüksemburg’a gidiyor

Bakan Fidan Lüksemburg’a gidiyor
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık” toplantısı için Lüksemburg’a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek “Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık” konulu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere 19-20 Ekim tarihlerinde Lüksemburg’a gidecek.

KARADENİZ’İN STRATEJİK ÖNEMİ GÜNDEMDE

2023/10/16/hakan-fidan-aa-2121594.jpg

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, toplantı kapsamında “Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık” başlıklı oturumda konuşacak. Oturumda Karadeniz’in stratejik önemi, bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve güvenlik dinamikleri ele alınacak.

Hakan Fidan Paris'te Gazze konulu toplantıya katılacakHakan Fidan Paris'te Gazze konulu toplantıya katılacak

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’un yanı sıra AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

FİDAN, DAHA ÖNCE BRÜKSEL VE VARŞOVA TOPLANTILARINA KATILMIŞTI

Bakan Fidan, 29 Ağustos 2024’te Brüksel’de ve 8 Mayıs’ta Varşova’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları (Gymnich) kapsamındaki oturumlarda da Türkiye’yi temsil etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon
Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon
Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu
Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu