Bakan Ersoy'dan telif açıklaması: 3 milyar TL’yi aşarak rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, telif haklarında 40 yıldır süren ihtilafların çözüldüğünü, 2025’te telif gelirlerinin 3 milyar lirayı geçerek rekor kırdığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, telif hakları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ersoy, 2025'te telif haklarında tarihi bir eşiğin geçildiğini, Müzik Lisans Belgesi uygulamasıyla, konaklama tesislerinde 40 yılı aşkın süredir süren telif ihtilaflarının çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

"TELİF GELİRLERİ SON 3 YILDA 7 KAT ARTTI"

Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2025'te telif haklarında tarihi bir eşiği aştık. Müzik Lisans Belgesi uygulamasıyla, konaklama tesislerinde 40 yılı aşkın süredir devam eden telif ihtilaflarını çözüme kavuşturduk. Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü ile gastronomi sektörü ve müzik meslek birlikleri arasında yeni bir dönem başlattık. Meslek birliklerinin telif gelirleri son 3 yılda 7 kat arttı. 2025 telif gelirleri 3 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı.

Yayıncılık ve yapım alanında üretim ivmesi güçlendi. 62 bin 62 yeni kitap, 405 milyon kitap nüshası üretildi. En çok tescil edilen alanlar, 1569 bilgisayar programı 1480 müzik albümü, 1331 ilim ve edebiyat eseri, 520 sinema filmi. Eğitimden mevzuata, üretimden korumaya kadar telif haklarında kalıcı, adil ve güçlü bir yapı oluşturmaya devam ediyoruz."

