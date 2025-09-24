Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle arayıp tebrik etti.

Bahçeli, Erdoğan'a konuşmasından ötürü teşekkür ederken İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğununun altını çizdi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda: Gazze'de ölenler bir sayı değil birer can

ERDOĞAN BM KURULUNDA KONUŞTU

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 80'inci Genel Kurulunda Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına ilişkin konuştu.

Konuşması sırasında salona Gazzeli çocukların fotoğraflarını gösteren Erdoğan, "Birleşmiş Milletler kendi çalışanlarını bile koruyamamıştır. Bütün liderlere sesleniyorum. Gün bu gündür. Filistinli mazlumların yanında olalım. (Filistin'de) Vicdan sahibi Musevileri de rahatsız eden, onların da tasvip etmediği, tüm dünyada antisemitizmi körükleyen cinnet hali artık devam edemez." ifadelerini kullandı.