Bahçeli MHP'nin okulunun açılışını yaptı: Açıklama için gün verdi
Yayınlanma:
Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22'nci dönem açılışını yaptı. Açılışa katılanları selamlayan Bahçeli, Türkiye'nin kritik gündemini değerlendireceği merakla beklenen açıklama için gün verdi.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22'nci dönem eğitim ve öğretim yılı açılışı MHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Açılış töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

BAHÇELİ MHP'NİN OKULUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Programda; genel başkan yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de yer aldı.

20 ilden öğrencilerin katıldığı programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Dünyayı ve insanlığı tanımlamak, kucaklamak ve yorumlamak için milliyetçi aydınlara ve yetişen gençlere büyük görev düşüyor. Siyaseti, milletin huzur ve refahının teminine yönelik politikalar geliştirme yolu olarak görüyoruz. Türk milleti, yaratıcılığını önleyen prangalardan kurtulduğunda yeniden küresel bir güç olmasının önünde hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

Bahçeli, açılışın ardından eğitim programına katılanları selamladı.

AÇIKLAMA İÇİN GÜN VERDİ

Bahçeli, salı günkü Meclis grup toplantısına ilişkin, "Türkiye'nin iç ve dış meselelerine ilişkin genel değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
