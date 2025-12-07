Babasını öldüren şüpheli gözaltında

Olay, Batman merkez Hilal Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Apartman sakinleri, binadaki bir daireden gelen silah seslerini duymaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSİN İKNA ÇABASI VE GÖZALTI SÜRECİ

Bölgeye ulaşan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği daireye yöneldi. Ancak şüpheli C.E.’nin kapıyı kilitleyerek kendini eve hapsettiği anlaşıldı. Emniyet güçleri, kapıyı açmak istemeyen şüpheliyle iletişime geçerek ikna çalışmaları başlattı. Polisin yürüttüğü diyalog ve ikna çabaları sonuç verdi ve şüpheli C.E. kapıyı açarak teslim oldu. Şahıs, olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE ACI TABLO

Şüphelinin teslim olmasının ardından daireye giren ekipler, içeride yaptıkları incelemede korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba Aziz E.’nin tüfekle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, Aziz E.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!

PSİKOLOJİK SORUN İDDİASI VE SORUŞTURMA

Babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 33 yaşındaki C.E.’nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Emniyet birimleri, ailenin yaşadığı bu trajik olayın arka planını aydınlatmak ve iddiaları araştırmak üzere olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.