Babasını öldüren şüpheli gözaltında

Babasını öldüren şüpheli gözaltında
Yayınlanma:
Batman’da, gece saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda 33 yaşındaki C.E., babası 62 yaşındaki Aziz E.’yi tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kendini eve kilitleyen şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Batman merkez Hilal Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Apartman sakinleri, binadaki bir daireden gelen silah seslerini duymaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSİN İKNA ÇABASI VE GÖZALTI SÜRECİ

Bölgeye ulaşan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği daireye yöneldi. Ancak şüpheli C.E.’nin kapıyı kilitleyerek kendini eve hapsettiği anlaşıldı. Emniyet güçleri, kapıyı açmak istemeyen şüpheliyle iletişime geçerek ikna çalışmaları başlattı. Polisin yürüttüğü diyalog ve ikna çabaları sonuç verdi ve şüpheli C.E. kapıyı açarak teslim oldu. Şahıs, olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

batmanda-babasini-tufekle-olduren-suphe-1051503-312032.jpg

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE ACI TABLO

Şüphelinin teslim olmasının ardından daireye giren ekipler, içeride yaptıkları incelemede korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba Aziz E.’nin tüfekle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, Aziz E.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!

PSİKOLOJİK SORUN İDDİASI VE SORUŞTURMA

Babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 33 yaşındaki C.E.’nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Emniyet birimleri, ailenin yaşadığı bu trajik olayın arka planını aydınlatmak ve iddiaları araştırmak üzere olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Taklalar atıp ters duran otomobilden yürüyerek çıktı
Taklalar atıp ters duran otomobilden yürüyerek çıktı
Karakolun önündeki araç infilak etti: 5 ölü 4 yaralı
Karakolun önündeki araç infilak etti: 5 ölü 4 yaralı
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi