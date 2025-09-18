Aziz Nesin hikayesi gerçek oldu: Sibel ne yaşar ne yaşamaz

Trabzon’da yaşayan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil (30), bir hafta önce sağlık raporu almak için aile hekimliğine gitti. Aile hekimliğinde işlem yapılamayan Kuştil, sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıldır ölü olarak görüldüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Sağlık Bakanlığı'na göre ölü görünen Kuştil, Nüfus müdürlüğüne göre ise yaşıyor.

AZİZ NESİN HİKAYESİ GERÇEK OLDU

Nüfus'a göre yaşayan Sibel Kuştil, 7 yıl önce ölü bebek dünyaya getirmesiyle hastane kayıtlarında hata yapılmış olabileceğini bu şekilde Sağlık Bakanlığı sisteminde ölü göründüğünü düşünüyor.

Aile hekimliğinde hatayı öğrenen Kuştil, ilgili kurumlara başvuruda bulunarak, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek durumu öğrenmek isteyince kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydının oluşturulduğu ve bu nedenle sağlık sisteminde 7 yıldır ‘ölü’ göründüğü söylenen Kuştil, Nüfus müdürlüğünde ‘yaşıyor’ olarak kayıtlarda yer aldığını ifade etti.

Covid-19 pandemisinde de aşı olamamanın yanı sıra ilaç yazdırma, hastane randevusu ve E-Nabız’a giriş yapmakta güçlük çeken Kuştil, başvuruda bulunarak, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor.

Aziz Nesin'in "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" hikayesine benzer olayı gerçek hayatta yaşayan Kuştil, “Bildiğim tek şey, sağlık sisteminde ölü görüldüğüm. Yıllardır yaşayan ölü gibi bugüne geldim. Başıma bir şey gelse, muayene olamıyor, ilaç yazdıramıyorum. Ölü gözüktüğüm bu hataya kimse anlam veremiyor” dedi.

SİBEL NE YAŞAR NE YAŞAMAZ

Ölü olarak görüldüğü tarihlerde 3 çocuk dünyaya getirdiğini belirten Kuştil, Covid-19 pandemisinde ‘sistemsel sorun’ iddiasıyla aşı olamadığını ancak bu durumun kendisinin kayıtlarda ölü görünmesi kaynaklı olduğunu yıllar sonra öğrendiğini söyledi.

Kuştil, “Geçen bu süreçte 3 evladım oldu. Ta ki geçen hafta aile hekimime başvurana kadar bu durum hiç fark edilmedi. 2020 yılında riskli bir gebelik süreci geçirmiştim. Doktorum Covid-19 aşısı vurulmam gerektiğini söylemişti. O dönem bana aşı tanımlanmadı ve Covid-19 aşısı vurulamadım. Hastanede işlem yaptırmak için giriş aldığımda, ‘sistemde sorun var bu yüzden açılmıyor’ denilmişti. Şimdi anlıyorum ki, ölü olarak gözüktüğüm için aşı olamamışım. Bildiğim tek şey, sağlık sisteminde ölü olarak göründüğüm. Yıllardır yaşayan bir ölü gibi bugüne geldim. Nasıl bir durum oldu, bu bilgileri sisteme kim girdi ya da nasıl oldu da bugüne kadar bu sorun önüme gelmedi? Hayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını dile getiren Kuştil, “Gerekli yerlere başvuru ve şikayetlerimizi yaptık. Henüz bir sonuç alamadık. Başıma bir şey gelse, bir hastaneye gitsem muayene olamayacağım. Aile hekimimden ilaç yazdıramıyorum. Ölü gözüktüğüm için e-Nabız sistemine giriş yapamıyorum. Sistemin neresinde bir hata olduğuna kimse anlam veremiyor. Benim de anlam veremediğim çok nokta var. Herkes çok şaşkın ben de hayatımın şokunu yaşadım. İlerde önüme bir sorun çıkarabileceğinden endişe ediyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Umarım gereği yapılır” dedi.

‘ÖLÜ EŞİMDEN 3 ÇOCUĞUM OLDU’

Sibel Kuştil’in eşi Ömer Kuştil, yaşayanları hayretle takip ettiklerini dile getirerek, “Ölü olduğu söylenilen eşimden 3 çocuğum oldu. Bunu bir hafta önce öğrendim. Hala şoktayım. Günlerdir bu olayla uğraşıyoruz. Sonuçlanmasını hayretle bekliyoruz. İl dışına çıksak başımıza bir şey gelse hastaneye gitsek eşim tedavi görebilecek mi? Bilemiyoruz. Bu konu da mağduriyetimiz çok büyük. Umarız çözülür” diye konuştu.