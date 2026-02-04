Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen ve toplam 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine ikinci haftasında devam ediliyor. Aralarında 5’i tutuklu olmak üzere toplam 7 CHP’li belediye başkanının yargılandığı dosyada dikkat çeken bir detay yer alıyor. İddianamede "suç örgütü lideri" olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, dosya kapsamında 33 sanık tutuklu bulunuyor.

SİLİVRİ'DE 6. GÜN

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, yargılamayı Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen beşinci duruşma sonunda, davadaki 28 tutuklu sanık savunmasını tamamladı.

RIZA AKPOLAT'IN SAVUNMA VERMESİ BEKLENİYOR

Davanın bugün görülecek 6. oturumunda, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunmasını yapması bekleniyor. Akpolat ile birlikte kalan diğer tutuklu 4 ismin de bugün dinlenmesi bekleniyor. Bu savunmaların tamamlanmasıyla birlikte, dosya kapsamında savunması alınmayan tutuklu sanık kalmayacak.

GÖZLER ARA KARARDA

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunma işlemlerinin bitmesinin ardından bu haftanın sonuna kadar bir ara değerlendirme yapacak. Heyetin, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin kararını bu değerlendirmede vermesi bekleniyor. Kalan tutuklu sanıkların dinlenmesinin ardından yargılama süreci, tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam edecek.