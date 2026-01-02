Aynı gün ölen iki kadının cenazeleri karıştı!

Aydın Didim'de aynı gün yaşamını yitiren 81 yaşındaki Alman Derahaea Mana Heffmann ile 80 yaşındaki Fikriye Tuna'nın cenazeleri karıştı.

31 Aralık'ta meydana gelen olay Didim Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Almanya vatandaşı Derahaea Mana Heffmann ile Fikriye Tuna, aynı gün kalp krizi sonucu Didim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

YANLIŞ CENAZE DEFNEDİLDİ

İki kadının cansız bedenleri hastanenin morguna kaldırıldı. İlk olarak Alman Heffmann'ın ailesi, cenazeyi almak üzere hastaneye geldi.

Aile, işlemlerim ardından cenazeyi teslim aldı. Aile, cenazeyi Didim Asri Mezarlığı'na defnetti.

Fikri Tuna'nın ailesi de bir süre sonra cenazeyi almak üzere hastaneye geldi. Morgda kendilerine gösterilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark eden çocukları, durumu yetkililere bildirdi.

MEZAR AÇILIP CENAZE ÇIKARILDI

Yapılan incelemede, cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile mezar açılarak Tuna'nın cenazesi çıkarılıp, ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nce tarafından soruşturma başlatıldı.