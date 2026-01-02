Aynı gün ölen iki kadının cenazeleri karıştı!

Aynı gün ölen iki kadının cenazeleri karıştı!
Yayınlanma:
Aydın'da aynı gün hayatını kaybeden Alman Derahaea Mana Heffmann ile Fikriye Tuna'nın cenazeleri karıştı. Olay, Alman ailenin cenazeyi defnetmesinin ardından ortaya çıktı. Olaya ilişkin, Didim Devlet Hastanesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Aydın Didim'de aynı gün yaşamını yitiren 81 yaşındaki Alman Derahaea Mana Heffmann ile 80 yaşındaki Fikriye Tuna'nın cenazeleri karıştı.

31 Aralık'ta meydana gelen olay Didim Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Almanya vatandaşı Derahaea Mana Heffmann ile Fikriye Tuna, aynı gün kalp krizi sonucu Didim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

aydinda-alman-ve-turk-kadinin-cenazeler-1095134-325075.jpg

YANLIŞ CENAZE DEFNEDİLDİ

İki kadının cansız bedenleri hastanenin morguna kaldırıldı. İlk olarak Alman Heffmann'ın ailesi, cenazeyi almak üzere hastaneye geldi.

Aile, işlemlerim ardından cenazeyi teslim aldı. Aile, cenazeyi Didim Asri Mezarlığı'na defnetti.

Fikri Tuna'nın ailesi de bir süre sonra cenazeyi almak üzere hastaneye geldi. Morgda kendilerine gösterilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark eden çocukları, durumu yetkililere bildirdi.

Özel hastanede skandal: Cenazeleri karıştırdılar!Özel hastanede skandal: Cenazeleri karıştırdılar!

MEZAR AÇILIP CENAZE ÇIKARILDI

Yapılan incelemede, cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile mezar açılarak Tuna'nın cenazesi çıkarılıp, ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nce tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

