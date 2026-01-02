Aynı gün aynı nedenle öldüler: Alman ile Türk'ün cenazesi karıştı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir Türk ile bir Alman'ın cenazelerinin karışması ile ilgili idari soruşturma başlatıldı.

BİR TÜRK VE ALMAN AYNI GÜN AYNI NEDENLE VEFAT ETTİ

Didim'de yaşayan Alman vatandaşı 81 yaşındaki D.M.H. ile ondan bir yaş küçük olan Türk vatandaşı F.T., yılbaşından bir gün önce 31 Aralık 2025'te kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İki cenaze de Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Alman aile, hastaneye gidip cenazesini teslim aldı ve defin işlemini yaptı.

Kızını öldürmekle tehdit eden damadını öldürmüştü! Babasına son sözleri ortaya çıktı: Gel cenazeni götür

DEFİNDEN SONRA CENAZELERİN KARIŞTIĞI ANLAŞILDI

Daha sonra morga giden Türk aile, cenazelerini almak isterken vefat eden kişinin naaşının kendi yakınlarına ait olmadığını fark etti.

Yapılan incelemede, Alman ailenin, Türk vatandaşı F.T'nin cenazesini defnettiği anlaşıldı.

Cenazelerin karıştığının tespit edilmesi üzerine, durum Didim Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldı.

Savcılığın talimatı üzerine mezar açıldı ve cenaze, Türk aileye teslim edildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

F.T'nin yakınlarının, hastaneden şikayetçi olduğu belirtildi.