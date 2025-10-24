Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yayınlanma:
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Şirinevler ve Altıntaş mahallelerindeki tespit edilen adresleri bir süre takibe alındı.

aydinda-uyusturucu-operasyonu-2-tutuklama-1.jpg

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından, dün 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 60 gram metamfetamin, 41 gram esrar, 20 sentetik hap, 1 kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL ve kenevir yetiştirmeye uygun çeşitli cihaz ve sıvılar ele geçirildi. Şüpheliler L.Ç., M.Z. ve B.A. gözaltına alındı.

aydinda-uyusturucu-operasyonu-2-tutuklama-2.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen şüphelilerden L.Ç. ve B.A. tutuklanırken, M.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA

Türkiye
Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi
Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye
