Aydın'da aracın çarpıp yaraladığı gelincik tedaviye alındı

Aydın'da aracın çarpıp yaraladığı gelincik tedaviye alındı
Yayınlanma:
Aydın Kuşadası'nda bir aracın çarptığı yaralı bir gelincik bulundu. Arka ayaklarında kırık olduğu tespit edilen gelincik belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Gelinciğin tedavisinin ardından doğal yaşama geri bırakılacağı belirtildi.

Aydın'da Kuşadası Belediyesi Haybulans ekipleri, araç çarpması sonucu arka ayakları kırılan gelinciği tedavi altına aldı.

Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yol kenarında yaralı gelincik görenler durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, belediyenin hayvan ambulansı olan "Haybulans" ekipleri sevk edildi. Hareket edemediği fark edilen gelincik, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK

Merkezde veterinerler tarafından yapılan tetkiklerde gelinciğin arka ayaklarının araç çarpmasına bağlı olarak kırıldığı belirlendi.

Yangından kurtarılan karaca doğaya bırakıldıYangından kurtarılan karaca doğaya bırakıldı

Hayvana iç kanama ihtimaline karşı ilaç veren veterinerler, gelinciği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edecek. Gelincik, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşama geri bırakılacağı ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Türkiye
Eski eşini katletmişti: İnfaz koruma memuruna ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
İnfaz koruma memuruna ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var