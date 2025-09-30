Aydın'da aracın çarpıp yaraladığı gelincik tedaviye alındı

Aydın Kuşadası'nda bir aracın çarptığı yaralı bir gelincik bulundu. Arka ayaklarında kırık olduğu tespit edilen gelincik belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Gelinciğin tedavisinin ardından doğal yaşama geri bırakılacağı belirtildi.