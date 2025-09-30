Aydın'da aracın çarpıp yaraladığı gelincik tedaviye alındı
Aydın'da Kuşadası Belediyesi Haybulans ekipleri, araç çarpması sonucu arka ayakları kırılan gelinciği tedavi altına aldı.
Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yol kenarında yaralı gelincik görenler durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, belediyenin hayvan ambulansı olan "Haybulans" ekipleri sevk edildi. Hareket edemediği fark edilen gelincik, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK
Merkezde veterinerler tarafından yapılan tetkiklerde gelinciğin arka ayaklarının araç çarpmasına bağlı olarak kırıldığı belirlendi.
Hayvana iç kanama ihtimaline karşı ilaç veren veterinerler, gelinciği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edecek. Gelincik, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşama geri bırakılacağı ifade edildi.